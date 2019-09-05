Аталанта планирует подписать экс-игрока Милана на позицию Малиновского

Новости спорта:Аталанта продолжает усиливаться под Лигу чемпионов.

Аталанта рассматривает возможность заключить контракт с полузащитником Андреа Бертолаччи — сообщает L'Eco di Bergamo.

28-летний Бертолаччи является свободным агентом, поэтому закрытие трансферного окна не станет препятствием для его подписания. Андреа может составить конкуренцию Руслану Малиновскому, поскольку также действует в центре поля.

Бертолаччи ранее выступал за Лечче (44 матча во всех турнирах, 7 голов), Дженоа (124, 13) и Милан (54, 2). В его послужном списке 5 матчей за национальную сборную Италии.

Стоит отметить, что игрок является воспитанником Ромы.