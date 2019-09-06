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Месси имеет возможность расторгнуть контракт с Барселоной

Месси имеет возможность расторгнуть контракт с Барселоной
05:08 Сегодня Телеграф ua-football.com Фото: Твиттер

Новости спорта:Главная звезда каталонской Барселоны Лионель Месси имеет очень интересный пункт в своем контракте с клубом.

В ноябре 2017 года Лео Месси подписал новый контракт с "Барселоной" на 4 года. По данным El Pais, в нем есть один интересный пункт.

Каждый год, 30-го июня, аргентинец имеет право расторгнуть контракт с каталонским клубом.

Ранее подобные сделки были подписаны другими легендами каталонцев - Иньестой, Хави, Пуйолем.

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Месси уже неоднократно заявлял, что после ухода из "Барселоны" он перейдет лишь в "Ньюэллс Олд Бойз", где он и начинал свою карьеру.

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Ранее стало известно, что аргентинец стал претендентом на звание лучшего игрока сезона по версии FIFA.

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ФК Барселона, Лионель Месси, Футбол, Новости футбола.
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