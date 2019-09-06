Месси имеет возможность расторгнуть контракт с Барселоной

В ноябре 2017 года Лео Месси подписал новый контракт с "Барселоной" на 4 года. По данным El Pais, в нем есть один интересный пункт.
Каждый год, 30-го июня, аргентинец имеет право расторгнуть контракт с каталонским клубом.
Ранее подобные сделки были подписаны другими легендами каталонцев - Иньестой, Хави, Пуйолем.
Месси уже неоднократно заявлял, что после ухода из "Барселоны" он перейдет лишь в "Ньюэллс Олд Бойз", где он и начинал свою карьеру.
Ранее стало известно, что аргентинец стал претендентом на звание лучшего игрока сезона по версии FIFA.