Месси имеет возможность расторгнуть контракт с Барселоной

Новости спорта:Главная звезда каталонской Барселоны Лионель Месси имеет очень интересный пункт в своем контракте с клубом.

В ноябре 2017 года Лео Месси подписал новый контракт с "Барселоной" на 4 года. По данным El Pais, в нем есть один интересный пункт.

Каждый год, 30-го июня, аргентинец имеет право расторгнуть контракт с каталонским клубом.

Ранее подобные сделки были подписаны другими легендами каталонцев - Иньестой, Хави, Пуйолем.

Месси уже неоднократно заявлял, что после ухода из "Барселоны" он перейдет лишь в "Ньюэллс Олд Бойз", где он и начинал свою карьеру.

Ранее стало известно, что аргентинец стал претендентом на звание лучшего игрока сезона по версии FIFA.