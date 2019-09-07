Литва 0:1 Украина: онлайн-трансляция матча 1-й тайм

Новости спорта:Представляем вашему вниманию онлайн-трансляцию поединка отбора на Евро-2020 Литва - Украина.

Сегодня, 7 сентября, национальная сборная Украины сыграет поединок в рамках отбора на Евро-2020 против сборной Литвы. Матч пройдет в Вильнюсе на стадионе "ЛФФ".

Украинцы подходят к данному поединку в качестве лидера группы В. В активе команды Шевченко 10 баллов, а у ближайших преследователей - Люксембурга и Сербии по 4 очка. Сборная Литвы на данный момент главный аутсайдер группы, у них всего 1 очко в активе.

Литва 0 : 1 Украина

Гол: Зинченко (7)

19' Хавбек сборной Литвы попытался ворваться в штрафную сборной Украины, пробил из под Кривцова, но мяч после его удара полетел сильно выше ворот.

13' Литовский форвард Черных пробивал из пределов штрафной, но Николай Матвиенко успел постелиться в подкате и заблокировать его удар.

9' Сборная Литвы организовала атаку на ворота Пятова, но ничего опасного создать не удалось. Отбились украинские игроки обороны.

7' ГОООЛ!!! Александр Зинченко избежал офсайда и отправил мяч точно в ворота сборной Литвы! 0:1! Голевая передача на счету Марлоса!

5' Опасный момент у ворот Литвы! Но в руку мяч попал Роману Яремчуку после прострела от Ярмоленко с правого фланга.

4' Защитник сборной Литвы выбил мяч на угловой после навеса Марлоса с левого фланга.

1' Опасный момент был у ворот сборной Украины, но Мыколенко в подкате выбил мяч и нейтрализовал угрозу.

Судья дал стартовый свисток. Матч начался!

Команды уже появились на поле и спели национальные гимны. До старта матча остались считанные минуты.

Стартовые составы:

Украина: Пятов – Болбат, Кривцов, Матвиенко, Миколенко – Степаненко, Зинченко, Малиновский – Ярмоленко, Яремчук, Марлос.

Запасные: Панькив, Лунин, Соболь, Бурда, Безус, Коноплянка, Пластун, Буяльский, Цыганков, Мораес, Коваленко, Караваев.

Литва: Зубас – Миколюнас, Гирдвайнис, Паленис, Воробьеваc – Шимкус – Вербицкас, Жулпа, Матулявичюс, Голубицкас – Черных.

Команды определились с игровыми цветами:

Обслуживать поединок команды Шевченко против литовцев будет бригада арбитров из Боснии во главе с Ирфаном Пельто.

Слова наставника сборной Украины перед матчем:

«Не люблю индивидуально выделять игроков. Играя дома, при своих трибунах, любая команда захочет показать хороший футбол. Готовимся к серьезному матчу и сопротивлению. Уважаем все команды. У нас есть цель, и завтрашняя игра — один из этапов. Понимаем, что для Украины победа завтра важнее. Перед нами стоит задача выиграть».

Слова наставника сборной Литвы перед матчем:

«Нас ждет матч с лидером группы. Украина — это хорошо организованная и тактически слаженная команда, которая демонстрирует игру, ориентированную на результат. На это указывает количество очков», — цитирует Урбонаса официальный сайт Федерации футбола Литвы.

«На этой неделе мы были серьезны и ответственны в тренировочном процессе. Мы понимаем, что нам придется защищаться больше. Мы должны быть смелыми, настойчивыми и амбициозными и выходить на поле с решимостью отдать себя целиком».