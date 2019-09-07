Литва 0:1 Украина: онлайн-трансляция матча 1-й тайм

Сегодня, 7 сентября, национальная сборная Украины сыграет поединок в рамках отбора на Евро-2020 против сборной Литвы. Матч пройдет в Вильнюсе на стадионе "ЛФФ".
Украинцы подходят к данному поединку в качестве лидера группы В. В активе команды Шевченко 10 баллов, а у ближайших преследователей - Люксембурга и Сербии по 4 очка. Сборная Литвы на данный момент главный аутсайдер группы, у них всего 1 очко в активе.
Литва 0 : 1 Украина
Гол: Зинченко (7)
19' Хавбек сборной Литвы попытался ворваться в штрафную сборной Украины, пробил из под Кривцова, но мяч после его удара полетел сильно выше ворот.
13' Литовский форвард Черных пробивал из пределов штрафной, но Николай Матвиенко успел постелиться в подкате и заблокировать его удар.
9' Сборная Литвы организовала атаку на ворота Пятова, но ничего опасного создать не удалось. Отбились украинские игроки обороны.
7' ГОООЛ!!! Александр Зинченко избежал офсайда и отправил мяч точно в ворота сборной Литвы! 0:1! Голевая передача на счету Марлоса!
5' Опасный момент у ворот Литвы! Но в руку мяч попал Роману Яремчуку после прострела от Ярмоленко с правого фланга.
4' Защитник сборной Литвы выбил мяч на угловой после навеса Марлоса с левого фланга.
1' Опасный момент был у ворот сборной Украины, но Мыколенко в подкате выбил мяч и нейтрализовал угрозу.
Судья дал стартовый свисток. Матч начался!
Команды уже появились на поле и спели национальные гимны. До старта матча остались считанные минуты.
Команда вже на стадіоні!#МиЗбірна #ЛитваУкраїна pic.twitter.com/3qLp8xUvfR
— Ukrainian Association of Football (@FFUKRAINE) September 7, 2019
Стартовые составы:
Украина: Пятов – Болбат, Кривцов, Матвиенко, Миколенко – Степаненко, Зинченко, Малиновский – Ярмоленко, Яремчук, Марлос.
Запасные: Панькив, Лунин, Соболь, Бурда, Безус, Коноплянка, Пластун, Буяльский, Цыганков, Мораес, Коваленко, Караваев.
Литва: Зубас – Миколюнас, Гирдвайнис, Паленис, Воробьеваc – Шимкус – Вербицкас, Жулпа, Матулявичюс, Голубицкас – Черных.
Команды определились с игровыми цветами:
Обслуживать поединок команды Шевченко против литовцев будет бригада арбитров из Боснии во главе с Ирфаном Пельто.
Слова наставника сборной Украины перед матчем:
«Не люблю индивидуально выделять игроков. Играя дома, при своих трибунах, любая команда захочет показать хороший футбол. Готовимся к серьезному матчу и сопротивлению. Уважаем все команды. У нас есть цель, и завтрашняя игра — один из этапов. Понимаем, что для Украины победа завтра важнее. Перед нами стоит задача выиграть».
Слова наставника сборной Литвы перед матчем:
«Нас ждет матч с лидером группы. Украина — это хорошо организованная и тактически слаженная команда, которая демонстрирует игру, ориентированную на результат. На это указывает количество очков», — цитирует Урбонаса официальный сайт Федерации футбола Литвы.
«На этой неделе мы были серьезны и ответственны в тренировочном процессе. Мы понимаем, что нам придется защищаться больше. Мы должны быть смелыми, настойчивыми и амбициозными и выходить на поле с решимостью отдать себя целиком».