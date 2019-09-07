Звезда Барселоны рассказал, почему не станет никогда тренером

Новости спорта:Защитник сборной Испании Жерар Пике рассказал, почему не хочет быть тренером по окончанию карьеры.

Защитник Барселоны Жерар Пике рассказал, чем планирует заниматься после завершения карьеры.

"Не хочу быть тренером. Мне больше нравятся другие направления. Какие? Больше всего - предпринимательство и бизнес.

Наверное, никогда не буду тренировать. Общаться с молодыми футболистами и уживаться со всеми их эго очень сложно. Конечно, это незабываемый опыт, но я не вижу себя в этом", - приводит слова Пике AS.

Напомним, защитник завоевал в составе Барселоны 29 трофеев, среди которых 3 Кубка Лиги чемпионов и 8 чемпионств в Ла Лиге.

Ранее Пике высказал мнение о возможном возвращении в команду нападающего Неймара.