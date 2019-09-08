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Жиру назвал свою главную цель в сборной Франции

Жиру назвал свою главную цель в сборной Франции
16:52 Сегодня Телеграф ua-football.com Фото: Твиттер

Новости спорта:Нападающий лондонского Челси Оливье Жиру поделился своими эмоциями после победы сборной Франции над Албанией.

Форвард сборной Франции Оливье Жиру прокомментировал победу и свой гол в матче отбора на Евро 2020 против Албании.

"Очень приятно вернуться в сборную и сыграть таким образом. Есть много поводов для радости, особенно по итогам первого тайма. Во втором мы немного подустали, но нам все еще удавались хорошие комбинации, мы охотно шли в атаку.

Моя цель – догнать Мишеля Платини по голам за сборную. Думаю, это хороший ориентир, который не позволит мне почивать на лаврах.

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Я рад за Кингсли Комана. Травмы его замучили. Тот факт, что он смог полностью проявить себя, очень радует. Он был очень эффективен у ворот соперника", – рассказал Оливье Жиру.

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Напомним, на счету у Оливье 36 голов за национальную сборную Франции, у Мишеля Платини в свою очередь 41 гол в составе французкой сборной.

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Сборная Франции, ФК Челси, Футбол, Евро-2020, Оливье Жиру, Новости футбола, Отбор на Евро-2020.
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