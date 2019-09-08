Экс-игрок Шахтера принес Арсении победу над Боснией в отборе на ЧЕ-2020 (Видео)

Новости спорта:Сборная Армении в рамках отбора на чемпионат Европы 2020 одержала уверенную победу над Боснией.

Сборная Армении одержала победу над национальной командой Боснии и Герцеговины в матче отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года. Встреча проходила в Ереване на «Республиканском стадионе имени Вазгена Саркисяна». Итоговый счёт матча — 4:2.

Армения — Босния и Герцеговина 4:2

Голы: Мхитарян,3, 66, Амбарцумян, 77, Лончар, 90+5 (в свои ворота) — Джеко, 13, Гояе, 70

Армения: Айрапетян — Амбарцумян, Ароян, Ишкханян, Оганесян (Ховганисян, 83) — Овсепян (Варданян, 79), Мхитарян, Мкртчян (Григорян, 75) — Барсегян, Казарян, Адамян.

Босния и Герцеговина: Шехич — Тодорович (Байич, 85), Бичакчич, Зуканович, Колашинац — Чимирот, Пьянич, Бешич (Лончар, 80) — Вишка (Дульевич, 64), Джеко, Гояе.

Предупреждения: Казарян, Айрапетян — Вишка, Бешич, Джеко, Пьянич.

Лучшие моменты (1-й тайм):

Лучшие моменты (2-й тайм):

Хозяева вышли вперёд уже на 3-й минуте встречи. Ворота гостей после передачи Тиграна Барсегяна поразил Генрих Мхитарян. Через 10 минут Эдин Джеко с паса Амера Гояка восстановил равновесие. На 66-й минуте Мхитарян во второй раз вывел свою команду вперёд. Ассистировал ему Оганес Амбарцумян.

Через четыре минуты счёт снова стал равным. После паса Зеада Колашинаца забил Гояк. Однако на 77-й минуте Амбарцумян принёс победу сборной Армении. Результативная передача на счету Мхитаряна.

Точка в матче была поставлена на 90+5-й минуте. Хавбек гостей Стипе Лончар поразил ворота своей команды.

Теперь сборная Армении набрала 9 баллов, что дает им надежды догнать Финляндию, которая идет на второй позиции с 12 очками и имеет на одну игру меньше.