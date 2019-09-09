Ротань: Футболисты 10-летней давности были разбалованы финансами

Новости спорта:Руслан Ротань сказал, чем нынешние футболисты отличаются от футболистов 10-летней давности.

Главный тренер молодежной сборной Украины Руслан Ротань поведал о нынешнем молодом поколении украинских футболистов, а также рассказал, чем они отличаются от прошлого.

"Как футболиста меня еще тянет на поле, хочется играть. Но нужно сконцентрироваться на работе, учиться и развиваться. Если не буду кайфовать от этого – не достигну успеха.

У молодого игрока психология выходит на первый план, не физическое состояние. Ему нужно доверие. В этом аспекте нам нужно разговаривать с ними, работать. Мы видим их потенциал, хотим его раскрыть.

Сейчас молодые футболисты получают больше игровой практики, чем в наше время. Но давайте трезво взглянем: у кого из молодых есть постоянно место в основе? На пальцах одной руки можно пересчитать. Да, молодой, сырой, хороший, но твердого места в основе нет.

Это проблемы футболистов и психологии. Главное, воспринимать то, что от них требуют тренеры в клубах и сборной. Поколение 10-летней давности было разбаловано финансами. Это сыграло роль в дальнейшей карьере. Сегодня они голодные, работают и не смотрят на деньги.

Сегодня важно отыграть матч в основном составе и потом сфотографироваться в инстаграм. Каждое поколение талантливо по-своему. Сегодня молодым в определенном смысле легче, меньше легионеров, они не забирают место в составе.

У них больше шансов сыграть, но при этом есть жизненные трудности. Сейчас это соц сети и такое прочее. Им это где-то мешает. Это нормально, но иногда уже слишком", - рассказал он в программе Профутбол.

Напомним, что сборная Украины U-21 будет играть в отборе на Евро-2021 с Мальтой уже завтра, 10 сентября.