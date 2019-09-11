Английские гранды вступили в борьбу за таланта Бенфики

Новости спорта:Полузащитник лиссабонской Бенфики Флорентину Луиш может перебраться в чемпионат Англии.

По информации Sport24.co.za, Манчестер Юнайтед вслед за Манчестер Сити заинтересовался хавбеком Бенфики Флорентину Луишем.

Сообщается, что наставник МЮ Оле-Гуннар Солскьяер является главной заинтересованной личностью в расположении "красных дьяволов" в кандидатуре 20-летнего опорника.

Скауты манкунианцев присутствовали на последнем официальном матче Бенфики в чемпионате Португалии, в котором "орлы" уверенно обыграли Брагу (4:0).

Его нынешнее соглашение с Бенфикой рассчитано до 2024 года. По данным Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста — 15 млн евро. В текущей кампании на счету португальца уже 5 матчей и 1 ассист.