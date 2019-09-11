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Английские гранды вступили в борьбу за таланта Бенфики

Английские гранды вступили в борьбу за таланта Бенфики
16:32 Сегодня Телеграф football.ua Фото: Твиттер

Новости спорта:Полузащитник лиссабонской Бенфики Флорентину Луиш может перебраться в чемпионат Англии.

По информации Sport24.co.za, Манчестер Юнайтед вслед за Манчестер Сити заинтересовался хавбеком Бенфики Флорентину Луишем.

Сообщается, что наставник МЮ Оле-Гуннар Солскьяер является главной заинтересованной личностью в расположении "красных дьяволов" в кандидатуре 20-летнего опорника.

Скауты манкунианцев присутствовали на последнем официальном матче Бенфики в чемпионате Португалии, в котором "орлы" уверенно обыграли Брагу (4:0).

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Его нынешнее соглашение с Бенфикой рассчитано до 2024 года. По данным Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста — 15 млн евро. В текущей кампании на счету португальца уже 5 матчей и 1 ассист.

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ФК Манчестер Сити, ФК Манчестер Юнайтед, Футбол, Новости футбола.
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