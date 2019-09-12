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Игроки сборной Англии намерены уйти с поля в ответной игре с Болгарией

Игроки сборной Англии намерены уйти с поля в ответной игре с Болгарией
13:43 Сегодня Телеграф championat.com Фото: Твиттер

Новости спорта:Футболисты сборной Англии разочарованы поведением болгарских фанатов.

Футболисты сборной Англии собираются обсудить возможный уход с поля в случае расистских оскорблений во время выездного матча с командой Болгарии в отборочном раунде Евро-2020.

Ранее УЕФА наказал Болгарскую федерацию футбола за расистское поведение фанатов в матчах с Косово и Чехией в июне.

Как сообщает Sky Sports, игроки сборной Англии боятся, что болгарские болельщики, несмотря на меры УЕФА, снова будут проявлять расизм.

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Издание отмечает, что в сборной Англии серьёзно намерены дать отпор, если во время матча в Софии, который пройдёт 14 октября, со стороны местных болельщиков последуют расистские оскорбления.

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Игроки собираются встретиться на своей базе в «Сент-Джордж Парк», чтобы обсудить, будут ли они уходить с поля во время матча в случае расизма.

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Сборная Англии, Футбол, Сборная Болгарии, Новости футбола, Отбор на Евро-2020.
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