Витао: Номер в Шахтере не выбирал

Сегодня "Шахтер" официально представил в качестве игрока команды защитника Витао. На данном мероприятии футболист пообщался с прессой и ответил на вопросы журналистов и болельщиков.
– Почему вы выбрали 49-й номер?
– Если честно, я не выбирал. Я приехал, мне сказали: есть этот номер. Я его и взял.
– В "Шахтере" выступают три ваших партнера по сборной Бразилии – Тете, Маркос Антонио и Сиприано. Кому из них вы позвонили, узнав об интересе "горняков"?
– Честно говоря, больше дружу с Фернандо. Он тоже играл в "Палмейрасе". Поэтому первым делом отправил ему сообщение. Я счастлив, что нахожусь именно в "Шахтере".
– Как вам Киев?
– Мне здесь все очень нравится. Понравилось, как меня приняла команда. Не так хорошо знаю город, но уверен, что скоро будет возможность познакомиться более детально.
– ФИФА назвал трех номинантов на звание игрока года – Месси, Роналду и Ван Дейк. Кому вы отдаете предпочтение?
– Возможно, ван Дейк. Я за ним слежу пристально.
– Кого вы выделите из бразильцев, которые выступали в "Шахтере"?
– Мне очень нравится Луис Адриано. Он отличный форвард и большой профессионал.
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