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Витао: Номер в Шахтере не выбирал

Витао: Номер в Шахтере не выбирал
18:10 Сегодня Телеграф ua-football.com Фото: Твиттер

Новости спорта:Бразильский защитник Витао во время своей презентации в Шахтере ответил на вопросы фанатов и представителей СМИ.

Сегодня "Шахтер" официально представил в качестве игрока команды защитника Витао. На данном мероприятии футболист пообщался с прессой и ответил на вопросы журналистов и болельщиков.

– Почему вы выбрали 49-й номер?

– Если честно, я не выбирал. Я приехал, мне сказали: есть этот номер. Я его и взял.

– В "Шахтере" выступают три ваших партнера по сборной Бразилии – Тете, Маркос Антонио и Сиприано. Кому из них вы позвонили, узнав об интересе "горняков"?

– Честно говоря, больше дружу с Фернандо. Он тоже играл в "Палмейрасе". Поэтому первым делом отправил ему сообщение. Я счастлив, что нахожусь именно в "Шахтере".

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– Как вам Киев?

– Мне здесь все очень нравится. Понравилось, как меня приняла команда. Не так хорошо знаю город, но уверен, что скоро будет возможность познакомиться более детально.

– ФИФА назвал трех номинантов на звание игрока года – Месси, Роналду и Ван Дейк. Кому вы отдаете предпочтение?

– Возможно, ван Дейк. Я за ним слежу пристально.

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– Кого вы выделите из бразильцев, которые выступали в "Шахтере"?

– Мне очень нравится Луис Адриано. Он отличный форвард и большой профессионал.

Ранее украинский полузащитник Евгений Коноплянка рассказал, как проходит его адаптация в Шахтере.

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ФК Шахтер, Чемпионат Украины, Футбол, УПЛ, Новости футбола, Витао.
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