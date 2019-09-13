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Яремчук назвал главную проблему украинского футбола

Яремчук назвал главную проблему украинского футбола
08:12 Сегодня Телеграф ua-football.com/

Новости спорта:Форвард рассказал, почему молодым игрокам раскрыться легче в Бельгии, чем в Украине.

Украинский нападающий "Гента" Роман Яремчук рассказал о различиях чемпионатов Бельгии и Украины.

Я смотрю за игроками "Динамо": например, если бы пару игроков из "Динамо" играли бы в чемпионате Бельгии, у них бы уже были на руках пару предложений от топ-команд, это сто процентов.

На Украину не смотрят, как на рынок, чтобы брать молодых, потом перепродавать. Больше Европа, Бельгия. Они берут молодых, перепродают, делают бизнес, а Украина как-то отошла в сторону.

Ярмоленко - автор лучшего гола Вест Хэма в августе (Видео)

Не такой сильно тактический там футбол, если, например, со сборной сравнивать, но очень физический, на выносливость. Если ты не готов физически, тебе будет очень сложно. Открытый футбол, много моментов и возможностей себя проявить.

Легче играть, чем в Украине, где команды закрываются, как против "Динамо". Что ты покажешь? Десять человек в штрафной – без шансов", – сказал Яремчук.

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Футбол, Новости футбола, Роман Яремчук, ФК Гент.
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