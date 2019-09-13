Яремчук назвал главную проблему украинского футбола

Новости спорта:Форвард рассказал, почему молодым игрокам раскрыться легче в Бельгии, чем в Украине.

Украинский нападающий "Гента" Роман Яремчук рассказал о различиях чемпионатов Бельгии и Украины.

Я смотрю за игроками "Динамо": например, если бы пару игроков из "Динамо" играли бы в чемпионате Бельгии, у них бы уже были на руках пару предложений от топ-команд, это сто процентов.

На Украину не смотрят, как на рынок, чтобы брать молодых, потом перепродавать. Больше Европа, Бельгия. Они берут молодых, перепродают, делают бизнес, а Украина как-то отошла в сторону.

Не такой сильно тактический там футбол, если, например, со сборной сравнивать, но очень физический, на выносливость. Если ты не готов физически, тебе будет очень сложно. Открытый футбол, много моментов и возможностей себя проявить.

Легче играть, чем в Украине, где команды закрываются, как против "Динамо". Что ты покажешь? Десять человек в штрафной – без шансов", – сказал Яремчук.