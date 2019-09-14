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Лидер Тоттенхэма отказался продлевать контракт и хочет уйти в Реал

Лидер Тоттенхэма отказался продлевать контракт и хочет уйти в Реал
15:16 Сегодня Телеграф championat.com Фото: Твиттер

Новости спорта:Датский полузащитник Тоттенхэма Кристиан Эриксен, видимо, всерьез решил сменить клубную прописку.

Полузащитник Тоттенхэм Хотспур Кристиан Эриксен надеется продолжить карьеру в мадридском Реале, утверждает Marca.

Согласно информации источника, 27-летний хавбек отказался продлевать контракт со шпорами.

Датчанин рассчитывает, что следующим летом сможет перейти на правах свободного агента в Реал, который проявлял заинтересованность в его подписании минувшим летом.

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Эриксен перешёл в Тоттенхэм Хотспур летом 2013 года из Аякса. Сумма трансфера составила € 13,5 млн.

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В нынешнем сезоне он провёл четыре матча за «Тоттенхэм», в которых забил один гол. Контракт Кристиана со "шпорами" действует до лета 2020 года. В прошлом сезоне Эриксен провёл 51 матч во всех турнирах и забил 10 голов при 17 результативных передачах.

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ФК Тоттенхэм Хотспур, АПЛ, Новости футбола, Кристиан Эриксен.
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