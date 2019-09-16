Арестованы 12 лидеров фанатских группировок европейского топ-клуба

Новости спорта:Фанаты Ювентуса обвиняются в вымогательстве и отмывании денег.

Итальянская полиция арестовала лидеров 12 фанатских группировок Ювентуса, сообщает Tuttosport. по обвинению в вымогательствах и применении насилия.

Фанатскими движениями была создана преступная группа, которая обвиняется в вымогательстве при отягчающих обстоятельствах, отмывании денег и насилии.

С заявлением в полицию более года назад обратились представители Ювентуса. Туринский клуб в конце сезона-2017/18 отменил некоторые привилегии для организованных групп фанатов, что вызвало недовольство с их стороны.

Группировки добивались от клуба вернуть прежние привилегии и билеты на домашние матчи, чтобы заниматься их спекуляцией.

Правоохранительные органы продолжают обыски в ряде итальянских городов. Расследование ведется в отношении 40 человек, подозреваемых в связях с преступной группировкой.