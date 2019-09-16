МЮ нацелился на лидера Лестера

Новости спорта:Атакующий хавбек Лестера Джеймс Мэддисон может пополнить ряды Манчестер Юнайтед.

"Манчестер Юнайтед" намерен приобрести полузащитника "Лестера" Джеймса Мэддисона. 22-летний хавбек является приоритетной целью "МЮ" в зимнее трансферное окно, утверждает The Times.

"Манчестер" проявлял к игроку интерес еще летом. Ранее сообщалось об интересе к англичанину еще со стороны "Тоттенхэма".

Контракт Мэддисона с "лисами" рассчитан до 2023 года. Портал transfermarkt оценивает его стоимость в 45 миллионов евро. В нынешнем сезоне игрок провел 5 матчей в премьер-лиге и отметился 2 результативными передачами.