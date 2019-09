Заявка Барселоны на матч против Боруссии Д в ЛЧ

Барселона в своем Twitter опубликовала заявку на матч 1 тура группового этапа Лиги чемпионов против Боруссии Д. Лионель Месси отправится с командой в Дортмунд.

[SQUAD LIST]

#BVBBarça

See who’s making the list for our @ChampionsLeague opener! pic.twitter.com/ZXoQAvoBMM

— FC Barcelona (@FCBarcelona) September 16, 2019