Заявка Барселоны на матч против Боруссии Д в ЛЧ

Барселона в своем Twitter опубликовала заявку на матч 1 тура группового этапа Лиги чемпионов против Боруссии Д. Лионель Месси отправится с командой в Дортмунд.
[SQUAD LIST]
#BVBBarça
See who’s making the list for our @ChampionsLeague opener! pic.twitter.com/ZXoQAvoBMM
— FC Barcelona (@FCBarcelona) September 16, 2019
Аргентинец еще не выходил на поле в сезоне 2019/20 из-за травмы икроножной мышцы, а "блаугранас" не лучшим образом начали кампанию в Ла Лиге, дважды потеряв очки в четырех турах.
Поединок Боруссия Д – Барселона состоится 17 сентября в 22:00 по киевскому времени.
Отметим, что текстовая онлайн-трансляция матча будет доступна на сайте Телеграф Спорт.