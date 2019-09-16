Наставник Интера - о старте группового этапа Лиги чемпионов

Новости спорта:Итальянский специалист Антонио Конте прокомментировал предстоящий старт Интера в Лиге чемпионов УЕФА.

Главный тренер "Интера" Антонио Конте рассказал о своих ожиданиях, касательно Лиги Чемпионов.

"Мы верим, что наши болельщики будут гордиться тем футболом, который мы будет показывать. Сложно делать какие-то прогнозы, нужно просто выкладываться на 110%.

Очень интересно, что в нашу группу попала "Барселона", матчи с ней будут очень интригующими. Уверен, что они не хотели играть с нами в одном квартете", - заявил Конте.

Уже завтра "Интер" проведет первый матч группового этапа. Соперником итальянцев станет "Славия".