Наставник МЮ прокомментировал продление контракта с Де Хеа

Новости спорта:Наставник Манчестер Юнайтед Оле Гуннар Сульшер поделился своим мнением о продлении контракта с Давидом Де Хеа.

Главный тренер английского Манчестер Юнайтел Оле Гуннар Сульшер прокомментировал подписания нового контракта с испанцем Давидом Де Хеа. Специалиста цитирует официальный сайт клуба.

"Я рад, что Давид посвятил свое долгосрочное будущее клубу. За последние годы он показал себя лучшим в мире и стал важной частью наших планов, поскольку мы стремимся вернуть Манчестер Юнайтед туда, где он находился ранее. Де Хеа - фантастический человек, и его выдающееся качество обеспечивает идеальную игру для нашей защиты.

За время своего пребывания здесь, Давид действительно понял ценности игры за Манчестер Юнайтед. Как игрок, он по-прежнему решительно настроен и жаждет достичь большего. Мы все с нетерпением ожидаем совместной работы для достижения многих целей в ближайшие годы", сказал Сульшер.

Напомним, ранее сам Давид Де Хеа прокомментировал свое продление контракта с Манчестер Юнайтед.