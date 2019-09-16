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Наставник МЮ прокомментировал продление контракта с Де Хеа

Наставник МЮ прокомментировал продление контракта с Де Хеа
22:00 Сегодня Телеграф isport.ua Фото: Твиттер

Новости спорта:Наставник Манчестер Юнайтед Оле Гуннар Сульшер поделился своим мнением о продлении контракта с Давидом Де Хеа.

Главный тренер английского Манчестер Юнайтел Оле Гуннар Сульшер прокомментировал подписания нового контракта с испанцем Давидом Де Хеа. Специалиста цитирует официальный сайт клуба.

"Я рад, что Давид посвятил свое долгосрочное будущее клубу. За последние годы он показал себя лучшим в мире и стал важной частью наших планов, поскольку мы стремимся вернуть Манчестер Юнайтед туда, где он находился ранее. Де Хеа - фантастический человек, и его выдающееся качество обеспечивает идеальную игру для нашей защиты.

За время своего пребывания здесь, Давид действительно понял ценности игры за Манчестер Юнайтед. Как игрок, он по-прежнему решительно настроен и жаждет достичь большего. Мы все с нетерпением ожидаем совместной работы для достижения многих целей в ближайшие годы", сказал Сульшер.

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Напомним, ранее сам Давид Де Хеа прокомментировал свое продление контракта с Манчестер Юнайтед.

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ФК Манчестер Юнайтед, Футбол, АПЛ, Новости футбола, Оле Гуннар Сульшер, Новости АПЛ, Давид Де Хеа.
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