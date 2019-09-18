СМИ: российский город примет финал Лиги Чемпионов

Новости спорта:СМИ выяснили планы УЕФА о назначении следующих городов в качестве принимающих финалы Лиги чемпионов.

Как утверждает Sky Sports, на следующей неделе УЕФА объявит место проведения финала Лиги чемпионов-2020/21.

По данным источника, решающий поединок пройдет на Газпром Арене в Санкт-Петербурге. Напомним, этот же стадион будет принимать поединки на Евро-2020.

Также отмечается, что финал Лиги чемпионов-2021/22 состоится в Мюнхене, а финал-2022/23 — на стадионе Уэмбли в Лондоне.

Напомним, вчера состоялись первые матчи группового этапа Лиги Чемпионов сезона 2019/2020.

Сегодня праздник Лиги чемпионов продолжается. В среду будет сыграно еще 8 матчей первого тура. Донецкий Шахтер стартует домашним матчем в Харькове против грозного Манчестер Сити (уже традиционного соперника в ЛЧ).