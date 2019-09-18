Без сюрпризов: Хави назвал фаворитов Лиги чемпионов

Новости спорта:Легендарный футболист Хави определился для себя с фаворитами на текущий сезон Лиги чемпионов.

Экс-игрок "Барселоны" Хави назвал трех фаворитов на победу в текущем розыгрыше Лиги чемпионов.

Его слова приводит Mirror.

"Помимо "Барселоны" фаворитами этого сезона мне видятся "Манчестер Сити" и "Ливерпуль". Мы уже знаем, что "Ливерпуль" обладает всем, чтобы победить в Лиге чемпионов. Это очень сильная команда. Что касается "Сити", после двух титулов чемпиона Англии, думаю, для Пепа в этом сезоне приоритетом будет победа в Лиге чемпионов. Никогда не знаешь, что произойдёт дальше, но я вижу в этих трёх клубах потенциальных победителей".

Напомним, вчера состоялись первые матчи группового этапа Лиги Чемпионов сезона 2019/2020.

Сегодня праздник Лиги чемпионов продолжается. В среду будет сыграно еще 8 матчей первого тура. Донецкий Шахтер стартует домашним матчем в Харькове против грозного Манчестер Сити (уже традиционного соперника в ЛЧ).