Первый номер Баварии собирается закончить со сборной

Нойер намерен выступить со сборной на чемпионате Европы, который пройдет летом 2020 года.
Сейчас Мануэль всерьез раздумывает над возможным завершением карьеры в национальной команде после окончания турнира, сообщает Sport Bild.
Нойер вызывается в сборную Германии с 2009 года. За 10 лет голкипер четырежды становился призером крупных международных турниров, а в 2014-м выиграл с командой чемпионат мира в Бразилии.
Ранее конкурент Нойера за место в воротах немецкой сборной Марк-Андре тер Штеген, который на клубном уровне выступает за Барселону, выразил недовольство своим положением в национальной команде.
Напомним, вчера состоялись первые матчи группового этапа Лиги Чемпионов сезона 2019/2020.
Сегодня праздник Лиги чемпионов продолжается. В среду будет сыграно еще 8 матчей первого тура. Бавария дома принимает Црвену Звезду.