Первый номер Баварии собирается закончить со сборной

Новости спорта:Новатор на позиции голкипера Мануэль Нойер размышляет над завершением карьеры за национальную сборную.

Нойер намерен выступить со сборной на чемпионате Европы, который пройдет летом 2020 года.

Сейчас Мануэль всерьез раздумывает над возможным завершением карьеры в национальной команде после окончания турнира, сообщает Sport Bild.

Нойер вызывается в сборную Германии с 2009 года. За 10 лет голкипер четырежды становился призером крупных международных турниров, а в 2014-м выиграл с командой чемпионат мира в Бразилии.

Ранее конкурент Нойера за место в воротах немецкой сборной Марк-Андре тер Штеген, который на клубном уровне выступает за Барселону, выразил недовольство своим положением в национальной команде.

Напомним, вчера состоялись первые матчи группового этапа Лиги Чемпионов сезона 2019/2020.

Сегодня праздник Лиги чемпионов продолжается. В среду будет сыграно еще 8 матчей первого тура. Бавария дома принимает Црвену Звезду.