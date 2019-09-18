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Сарри не верит в итальянские клубы в Лиге чемпионов

Сарри не верит в итальянские клубы в Лиге чемпионов
17:58 Сегодня Телеграф football24.ua

Новости спорта:Тренер "туринцев" накануне матча с Атлетико обвинил всех связанных с итальянским футболом людей в неудачах клубов из Италии в Лиге чемпионов.

Главный тренер Ювентуса Маурицио Сарри поделился ожиданиями от матча 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов против мадридского Атлетико.

"Мы – Ювентус. И каждый раз, когда эта команда выходит на поле, у нее есть только одна цель – победить. Но мы также понимаем, что есть еще 10-12 команд, которые думают в этом же ключе, и где такие же ресурсы, как у нас.

Сейчас я не считаю, что итальянские команды станут фаворитами текущего розыгрыша Лиги чемпионов. За последние 20 лет мы растеряли все свои позиции. Вина за это лежит на всех, кто связан с футболом – от президентов клубов к журналистам.

Думаю, что мы должны отнестись к этому турниру с исключительной решительностью, без какой-то нелогичной фобии. Атлетико – одна из команд, которая способна выиграть Лигу чемпионов. Говоря о других, то сейчас сложно играть против команд с АПЛ. Они вкладывают огромное количество денег в развитие футбола", – цитирует Сарри пресс-служба УЕФА.

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Напомним, вчера состоялись первые матчи группового этапа Лиги Чемпионов сезона 2019/2020.

Сегодня праздник Лиги чемпионов продолжается. В среду будет сыграно еще 8 матчей первого тура

Ювентус сыграет с Атлетико в рамках матча 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Встреча пройдет в Мадриде и начнется в 22:00.

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Лига Чемпионов, ФК Ювентус, ФК Атлетико М, Маурицио Сарри.
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