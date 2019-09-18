Мехмеди: Уровень Бундеслиги и чемпионата Украины сильно отличаются

Новости спорта:Бывший игрок Динамо, играющий за соперника Александрии в Лиге Европы поделился мыслями о поединке в четверг.

Вингер немецкого «Вольфсбурга» Адмир Мехмеди, ранее выступавший за киевское «Динамо», поделился ожиданиями от матча первого тура группового раунда Лиги Европы против «Александрии».

«Уровень Бундеслиги и чемпионата Украины сильно отличаются, но я прекрасно помню по выступлениям за «Динамо», как хорошо они все физически подготовлены и действуют очень самоотверженно. Против таких соперников играть очень непросто», - сказал Мехмеди.

Главный тренер немецкого «Вольфсбурга» Оливер Гласнер также поделился ожиданиями от матча первого тура группового раунда Лиги Европы против «Александрии».

Матч «Вольфсбург» – «Александрия» состоится в четверг, 19-го сентября. Начало в 22:00 по Киеву.

Ранее главный тренер «Александрии» Владимир Шаран поделился ожиданиями от матча первого тура группового раунда Лиги Европы против немецкого «Вольфсбурга».