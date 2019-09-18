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Мехмеди: Уровень Бундеслиги и чемпионата Украины сильно отличаются

Мехмеди: Уровень Бундеслиги и чемпионата Украины сильно отличаются
22:31 Сегодня Телеграф sport.ua

Новости спорта:Бывший игрок Динамо, играющий за соперника Александрии в Лиге Европы поделился мыслями о поединке в четверг.

Вингер немецкого «Вольфсбурга» Адмир Мехмеди, ранее выступавший за киевское «Динамо», поделился ожиданиями от матча первого тура группового раунда Лиги Европы против «Александрии».

«Уровень Бундеслиги и чемпионата Украины сильно отличаются, но я прекрасно помню по выступлениям за «Динамо», как хорошо они все физически подготовлены и действуют очень самоотверженно. Против таких соперников играть очень непросто», - сказал Мехмеди.

Главный тренер немецкого «Вольфсбурга» Оливер Гласнер также поделился ожиданиями от матча первого тура группового раунда Лиги Европы против «Александрии».

Матч «Вольфсбург» – «Александрия» состоится в четверг, 19-го сентября. Начало в 22:00 по Киеву.

Матч Александрии против Вольфсбурга в ЛЕ будет судить турецкая бригада арбитров

Ранее главный тренер «Александрии» Владимир Шаран поделился ожиданиями от матча первого тура группового раунда Лиги Европы против немецкого «Вольфсбурга».

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Все по теме:

Лига Европы, Бундеслига, Адмир Мехмеди, ФК Вольфсбург.
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