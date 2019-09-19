Шахтер - Ман Сити: назван лучший игрок горняков в матче Лиги чемпионов

Новости спорта:"Горожане" разгромили "горняков" в Харькове.

Авторитетный портал WhoScored оценил действия игроков матча «Шахтер» – «Манчестер Сити» (0:3) в 1-м туре группового раунда Лиги чемпионов.

Лучшим игроком на поле у украинской команды был признан защитник Исмаили (оценка 7,0). Но это все равно ниже, чем у украинского защитника «Сити» Александра Зинченко (7,1).

Лучшим игроком матча был признан вингер «горожан» Рияд Марез (8,6), на его счету – гол и ассист.

Полный обзор матча «Шахтер» – «Манчестер Сити».

Напомним, в параллельной встрече группы «Динамо Загреб» разгромил «Аталанту» (4:0)