Лига Европы: расписание матчей 19 сентября

Сегодня, 19 сентября, вслед за Лигой чемпионов стартует второй самый престижный футбольный турнир - Лига Европы.
Свои матчи проведут и представители Украиины: Александрия и Динамо. Киевляне на НСК Олимпийский примут шведский Мальме, а подопечные Владимира Шарана дебютируют выездным матчем против Вольфсбурга.
Стоит отметить, также сегодня состоится еще целый ряд интересных матчей
Лига Европы 2019/2020 Групповой этап:
Расписание матчей 19 сентября:
группа A
19:55 АПОЭЛ - Ф91 Дюделанж
19:55 Карабах - Севилья
группа B
19:55 Динамо Киев - Мальмё Футбол 1
19:55 Копенгаген - Лугано
группа C
19:55 Базель - Краснодар
19:55 Хетафе - Трабзонспор
группа D
19:55 ЛАСК - Русенборг
19:55 ПСВ Эйндховен - Спортинг Л
группа E
19:55 Ренн - Селтик Глазго
19:55 ЧФР Клуж -Лацио
группа F
19:55 Айнтрахт Ф - Арсенал Футбол 2
19:55 Стандард - Витория Г
группа G
22:00 Порту - Янг Бойз
22:00 Глазго Рейнджерс - Фейеноорд
группа H
22:00 Эспаньол - Ференцварош
22:00 Лудогорец - ЦСКА М
группа I
22:00 Вольфсбург - Александрия Футбол 2
22:00 Гент - Сент-Этьен Футбол 1
группа J
22:00 Рома - Истанбул Башакшехир
22:00 Боруссия М - Вольфсберг
группа K
22:00 Вулверхэмптон - Брага
22:00 Слован Братислава - Бешикташ
группа L
22:00 Партизан Б - АЗ Алкмар
22:00 Ман Юнайтед - Астана
Напомним, вчера донецкий Шахтер разгромно уступил Манчестер Сити в Харькове.