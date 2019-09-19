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Четверг, 19.09.2019
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Лига Европы: расписание матчей 19 сентября

Лига Европы: расписание матчей 19 сентября
14:16 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт

Новости спорта:Сегодня стартует групповой этап розыгрыша Лиги Европы.

Сегодня, 19 сентября, вслед за Лигой чемпионов стартует второй самый престижный футбольный турнир - Лига Европы.

Свои матчи проведут и представители Украиины: Александрия и Динамо. Киевляне на НСК Олимпийский примут шведский Мальме, а подопечные Владимира Шарана дебютируют выездным матчем против Вольфсбурга.

Стоит отметить, также сегодня состоится еще целый ряд интересных матчей

Лига чемпионов: результаты и обзоры матчей 18 сентября (Видео)

Лига Европы 2019/2020 Групповой этап:

Расписание матчей 19 сентября:

группа A

19:55 АПОЭЛ - Ф91 Дюделанж

19:55 Карабах - Севилья

группа B

19:55 Динамо Киев - Мальмё Футбол 1

19:55 Копенгаген - Лугано

группа C

19:55 Базель - Краснодар

19:55 Хетафе - Трабзонспор

группа D

19:55 ЛАСК - Русенборг

19:55 ПСВ Эйндховен - Спортинг Л

группа E

19:55 Ренн - Селтик Глазго

19:55 ЧФР Клуж -Лацио

группа F

19:55 Айнтрахт Ф - Арсенал Футбол 2

19:55 Стандард - Витория Г

группа G

22:00 Порту - Янг Бойз

22:00 Глазго Рейнджерс - Фейеноорд

группа H

22:00 Эспаньол - Ференцварош

22:00 Лудогорец - ЦСКА М

группа I

22:00 Вольфсбург - Александрия Футбол 2

22:00 Гент - Сент-Этьен Футбол 1

группа J

22:00 Рома - Истанбул Башакшехир

22:00 Боруссия М - Вольфсберг

группа K

22:00 Вулверхэмптон - Брага

22:00 Слован Братислава - Бешикташ

группа L

22:00 Партизан Б - АЗ Алкмар

22:00 Ман Юнайтед - Астана

Напомним, вчера донецкий Шахтер разгромно уступил Манчестер Сити в Харькове.

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ФК Динамо (Киев), Лига Европы, Футбол, Новости футбола, ЛЕ.
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