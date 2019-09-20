Президент "Реала" не спешит увольнять Зидана после поражения от ПСЖ

Новости спорта:Перес заплатит Зидану 80 миллионов евро в случае увольнения.

Возвращение Зидана на пост тренера "Реала" не дало ожидаемого эффекта. Команда невзрачно смотрится на старте сезона, а вчера и вовсе была разгромлена "ПСЖ".

Однако Флорентино Перес не будет спешить увольнять француза. Ведь по данным издания Sports.es, в данном случае он вынужден будет заплатить Зидану 80 миллионов.

В случае увольнения Зизу получит полный размер зарплаты в размере 39 миллионов. Остальную сумму будут составлять налоги, которые в Испании довольно большие.

В ближайшем матче Ла Лиги "Реал" Зидана встретится с "Севильей".

Отметим, что Жозе Моуриньо ожидает возвращения в мадридский "Реал". Из-за давления на нынешнего наставника королевского клуба Зинедина Зидана, бывший рулевой "Реала" ждет звонка от руководства клуба.