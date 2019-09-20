Вулверхэмптон близок к подписанию нового контракта с главной звездой клуба

Новости спорта:Португальский центральный полузащитник Жоау Моутиньо близок к подписанию нового контракта с Вулверхэптоном.

Летом прошлого года Жоау Моутиньо перебрался в стан "волков" из Монако за пять миллионов фунтов.

Клуб подписал с португальским полузащитником двухлетний контракт, а это означает, что уже в конце текущего сезона Моутиньо может стать свободным агентом.

Вулверхэмптон не собирается расставаться с опытным игроком. "Волки" продвинулись в переговорах о новом контракте, сообщает The Telegraph.

За английскую команду Моутиньо провел 56 поединков, в которых отметился голом и тринадцатью результативными передачами.