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"У всех Клопп первый": стало известно, как голосовали украинцы в опросе ФИФА

"У всех Клопп первый": стало известно, как голосовали украинцы в опросе ФИФА
10:37 Сегодня Телеграф football.ua Фото: Твиттер

Новости спорта:Все украинцы проголосовали за Клоппа в опросе ФИФА

Накануне состоялась церемония награждения лучших футболистов и тренеров гола по версии ФИФА.

Награду лучшему игроку прошедшего сезона получил аргентинский нападающий Барселоны Лионель Месси, а вот лучшим наставником мужской футбольной команды стал Юрген Клопп.

Лауреаты определялись голосами главных тренеров национальных сборных и их капитанами, а также назначенными журналистами стран и голосованием болельщиков.

Для Месси индивидуальные награды находятся на втором месте

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко определил следующую тройку лучших наставников:

1. Юрген Клопп (Ливерпуль)

2. Пеп Гвардиола (Манчестер Сити)

3. Фернанду Сантуш (сборная Португалии)

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Капитан национальной команды Анрей Пятов также первое место отдал победителю последнего розыгрыша Лиги чемпионов, а второе Пепу Гвардиоле.

1. Юрген Клопп (Ливерпуль)

2. Пеп Гвардиола (Манчестер Сити)

3. Эрик тен Хааг (Аякс)

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Украинский журналист Артем Франков не внес в свою тройку испанского наставника Ман Сити, но на первое место также поставил Клоппа.

1. Юрген Клопп (Ливерпуль)

2. Эрик тен Хааг (Аякс)

3. Маурисио Почеттино (Тоттенхэм)

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Андрей Шевченко, ФК Ливерпуль, Андрей Пятов, Юрген Клопп, Новости спорта, Новости футбола, Артем Франков, ФИФИ.
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