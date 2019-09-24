"У всех Клопп первый": стало известно, как голосовали украинцы в опросе ФИФА

Накануне состоялась церемония награждения лучших футболистов и тренеров гола по версии ФИФА.
Награду лучшему игроку прошедшего сезона получил аргентинский нападающий Барселоны Лионель Месси, а вот лучшим наставником мужской футбольной команды стал Юрген Клопп.
Лауреаты определялись голосами главных тренеров национальных сборных и их капитанами, а также назначенными журналистами стран и голосованием болельщиков.
Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко определил следующую тройку лучших наставников:
1. Юрген Клопп (Ливерпуль)
2. Пеп Гвардиола (Манчестер Сити)
3. Фернанду Сантуш (сборная Португалии)
Капитан национальной команды Анрей Пятов также первое место отдал победителю последнего розыгрыша Лиги чемпионов, а второе Пепу Гвардиоле.
1. Юрген Клопп (Ливерпуль)
2. Пеп Гвардиола (Манчестер Сити)
3. Эрик тен Хааг (Аякс)
Украинский журналист Артем Франков не внес в свою тройку испанского наставника Ман Сити, но на первое место также поставил Клоппа.
1. Юрген Клопп (Ливерпуль)
2. Эрик тен Хааг (Аякс)
3. Маурисио Почеттино (Тоттенхэм)