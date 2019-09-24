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"17 причин почему": Барселона навела факты, за что именно Месси признали лучшим

"17 причин почему": Барселона навела факты, за что именно Месси признали лучшим
11:23 Сегодня Телеграф championat.com Фото: Твиттер

Новости спорта:Барселона навела 17 аргументов, почему их капитан заслужено получил приз лучшего футболиста за версией ФИФА.

Барселона на своём сайте опубликовала список причин, по которым нападающий и капитан команды Лионель Месси стал обладателем премии лучшему игроку года от ФИФА.

В качестве доказательства превосходства 32-летнего аргентинца сине-гранатовые использовали следующие аргументы.

1. Победы в чемпионате и Суперкубке Испании.

2. Лучший бомбардир Примеры.

3. Золотая бутса за наибольшее количество голов в Европе.

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4. Лучший бомбардир Лиги чемпионов.

5. 600-й гол за Барселону.

6. Наибольшее количество голов со штрафных в топ-лигах Европы.

7. 400-й гол в Примере.

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8. Преодоление отметки в 50 и более голов шестой раз в карьере.

9. Рекорд по количеству побед в Примере.

10. Рекорд по количеству побед за Барселону.

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11. Рекорд по количеству выигранных титулов чемпиона Испании за клуб.

12. Лидер Примеры по голевым передачам.

13. Бронзовая медаль Кубка Америки.

14. Более 20 голов в Примере в 11-м сезоне подряд.

15. Более 50 голов в Кубке Испании за карьеру.

16. Более 50 хет-триков.

17. Первый игрок, забивший в шести финалах Кубка Испании.

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ФК Барселона, Лионель Месси, Ла Лига, Примера, Новости спорта, Новости футбола.
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