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Брешия - Ювентус: анонс и прогноз на матч 5-го тура Серии А

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Брешия - Ювентус: анонс и прогноз на матч 5-го тура Серии А
15:43 Сегодня Телеграф Телеграф-Спорт Фото: Твиттер

Новости спорта:В поединке пятого тура чемпионата Италии Брешия сыграет на своем поле против туринского Ювентуса.

Сегодня, 24 сентября, в рамках пятого тура чемпионата Италии по футболу туринский Ювентус сыграет с Брешией. Поединок пройдет на стадионе "Марио Ригамонти".

Брешия - Ювентус

Прямая трансляция - канал Футбол 2. Стадион: "Марио Ригамонти", Брешия (Италия). Главный арбитр - Фабрицио Паскуа.

Новичок Серии А Брешия в матче пятого тура примет на своем стадионе действующего чемпиона Италии туринский Ювентус. Хозяева поля подходят к матчу полны решимости дать бой более именитому сопернику и обзавестись очередными очками. Этот сезон в Серии А Брешия неплохо начала и в четырех матчах одержали две победы. С одинаковым счетом 1:0 в гостях были побеждены Удинезе и Кальяри. На собственном стадионе, так сложилось, что Брешия еще не побеждала. Оба матча дома новичок высшего дивизиона чемпионата Италии проиграл Болоньи (4:3) и Милану (1:0). 

В поединке против Ювентуса сложно будет взять хотя бы одно очко, но нужно же когда-то прервать неприятную серию, то почему не в матче против такого сильного и грозного противника. Помочь Брешии в этом может Марио Балотелли, который отбыл свою дисквалификацию и готов дебютировать в новой команде.

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В свою очередь туринский клуб планирует продолжить серию без поражений и взять три очка в пятом туре, дабы не отпускать в турнирке Серии А миланский Интер, который в текущем сезоне очков совершенно не теряет.

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В поединке против Брешии у Ювентуса не сыграет главная звезда клуба и лидер атаки Криштиану Роналду, так как у португальского форварда обнаружили небольшое повреждение и он не попал в заявку на отчетный поединок. Также матч пропустят Дуглас Коста и давно и надолго выбивший капитан команды Кьеллини.

В остальном у Юве проблем практически нет и даже отсутствие Роналду, Косты и Кьеллини не должно стать проблемой для команды Маурицио Сарри. 

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Букмекеры считают фаворитом этого противостояния действующих чемпионов, что и неудивительно. На победу туринцев средний коэффициент 1,50. Ничья - 4,20. Победа новичка Серии А в среднем оценивается коэффициентом 6,05.

Ориентировочные составы: 

Брешия: Йоронен - Матею, Чанселлор, Кистана, Сабелли - Дессена, Тоналли, Бизоли - Ромуло - Доннарумма, Балотелли

Ювентус: Щесны - Сандро, Де Лигт, Бонуччи, Данило - Матюиди, Пьянич, Хедира, Рэмси - Игуаин, Дибала

Брешия на своем поле играет не очень убедительно, как уже говорилось выше и много пропускает и учитывая мощь атаки туринского Ювентуса ожидается, что в этом матче голов будет не мало. Ставка на победу Ювентуса и тотал больше 2,5 смотрится очень вероятным исходом.

Прогноз на матч от Телеграф Спорт: Брешия - Ювентус 1:3

В прямом эфире матч Брешии против Ювентуса все желающие могут посмотреть на телеканале Футбол 2. Начало поединка в 22:00 по киевскому времени.

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