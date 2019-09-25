Мариуполь - Динамо: онлайн-трансляция матча

Новости спорта:Прямая текстовая трансляция матча 4-го тура УПЛ Мариуполь - Динамо.

Сегодня, 25 сентября, Динамо и Мариуполь сыграют перенесенный матч четвертого тура Украинской Премьер-лиги. Игра пройдет в Мариуполе на стадионе им. В.С. Бойко, начало встречи в 17:00 по киевскому времени. Рассудит встречу рефери из Одессы Дмитрий Бондаренко.

В прямом эфире в Украине матч покажет телеканал "Футбол 1", "Телеграф Спорт" проведет текстовую онлайн-трансляцию поединка.

Составы команд:

ФК Мариуполь:

ФК Динамо (Киев):

В турнирной таблице УПЛ киевляне занимают 5-е место (11 очков), Мариуполь - 8-е (9 очков). В случае победы Динамо догонит по очкам идущую второй Десну. Лидируют Шахтер, набравший 24 баллов.

Напомним, эта встреча между командами должна была состояться еще в августе, однако в связи с участием команд в еврокубках решено было перенести игру на 25 сентября. Отметим, перенос не помог обеим клубам на евроарене: Динамо вылетело из квалификации Лиги чемпионов, а Мариуполь не смог сдержать напор АЗ Алкмаар.