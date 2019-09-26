Скачать
Четверг, 26.09.2019
Вечер бокса в Киеве 25 сентября: результаты боев (Видео)
Вечер бокса в Киеве 25 сентября: результаты боев (Видео)
Цуренко вернулась к тренировкам после реабилитации в Испании (Видео)
Цуренко вернулась к тренировкам после реабилитации в Испании (Видео)
Шахтер примет Ворсклу, битва Динамо и Днепра-1: все, что нужно знать о 9-м туре УПЛ
Чемпионат УПЛ: анонс и где смотреть матчи 9-го тура
Усик станет обязательным претендентом на чемпионский бой в хевивейте
Усик станет обязательным претендентом на чемпионский бой в хевивейте

Футболисты Дерби Каунти устроили пьянку и попали в ДТП, у капитана серьезная травма

Футболисты Дерби Каунти устроили пьянку и попали в ДТП, у капитана серьезная травма
18:07 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта:Капитан Дерби Каунти Ричард Кио выбыл до конца сезона.

Футболисты "Дерби Каунти" стали участниками дорожно-транспортного происшествия, сообщает Sky Sports.

На днях команда проводила собрание в формате обеда, в ходе которого капитан Ричард Кио и два его одноклубника выпили алкоголя. После окончания мероприятия им были предложены услуги водителей, однако игроки отказались и, продолжив выпивать, сами сели в авто. В результате произошло ДТП, по итогам которого Ричард получил серьёзную травму колена, а его партнёры были арестованы.

Мариуполь - Динамо: обзор матча (Видео)

Из-за полученного повреждения Кио не поможет команде в оставшейся части нынешнего сезона. "Дерби" выступил с заявлением, в котором пообещал провести расследование, но при этом выразил намерение помочь футболистам вернуться в строй.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Футбол, Новости футбола, ФК Дерби Каунти, Ричард Кио.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Динамо вымучило победу над Мариуполем (Видео)
02 Девин Хэйни назвал слабые стороны Ломаченко
03 Мариуполь - Динамо: обзор матча (Видео)
04 Рома 0:2 Аталанта: события матча (Фото, Видео)
05 Боец ММА "задушила" соперницу за 10 секунд (Видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь