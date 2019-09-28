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Ярмоленко попал в стартовый состав на матч против Борнмута

Ярмоленко попал в стартовый состав на матч против Борнмута
16:12 Сегодня Телеграф Спорт Арена

Новости спорта:Украинский полузащитник Андрей Ярмоленко возвращается в основу Вест Хэма.

Украинский полузащитник Вест Хэма Андрей Ярмоленко попал в основной состав своей команды на матч 7 тура чемпионата Англии против Борнмута.

Таким образом, украинец попадает в стартовый состав Молотобойцев пятый тур кряду.

В нынешнем сезоне Ярмоленко провел пять матчей за Вест Хэм, отметившись двумя голами. Сейчас команда Мануэля Пеллегрини занимает четвертое место в чемпионате.

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Матч Борнмут — Вест Хэм начнется в 17:00 по киевскому времени.

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Все по теме:

ФК Вест Хэм Юнайтед, АПЛ, ФК Борнмут, Чемпионат Англии, Андрей Ярмоленко.
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