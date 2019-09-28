Ярмоленко попал в стартовый состав на матч против Борнмута

Украинский полузащитник Вест Хэма Андрей Ярмоленко попал в основной состав своей команды на матч 7 тура чемпионата Англии против Борнмута.
Таким образом, украинец попадает в стартовый состав Молотобойцев пятый тур кряду.
Our team to take on @afcbournemouth today pic.twitter.com/RL7fE8aAmG
— West Ham United (@WestHam) 28 сентября 2019 г.
В нынешнем сезоне Ярмоленко провел пять матчей за Вест Хэм, отметившись двумя голами. Сейчас команда Мануэля Пеллегрини занимает четвертое место в чемпионате.
Матч Борнмут — Вест Хэм начнется в 17:00 по киевскому времени.