Ярмоленко попал в стартовый состав на матч против Борнмута

Новости спорта:Украинский полузащитник Андрей Ярмоленко возвращается в основу Вест Хэма.

Украинский полузащитник Вест Хэма Андрей Ярмоленко попал в основной состав своей команды на матч 7 тура чемпионата Англии против Борнмута.

Таким образом, украинец попадает в стартовый состав Молотобойцев пятый тур кряду.

В нынешнем сезоне Ярмоленко провел пять матчей за Вест Хэм, отметившись двумя голами. Сейчас команда Мануэля Пеллегрини занимает четвертое место в чемпионате.

Матч Борнмут — Вест Хэм начнется в 17:00 по киевскому времени.