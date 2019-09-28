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Суббота, 28.09.2019
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Экс-игрок Шахтера принес победу Челси над Брайтоном

Экс-игрок Шахтера принес победу Челси над Брайтоном
19:45 Сегодня Телеграф football.ua

Новости спорта:"Синие" в седьмом туре Премьер-лиги взяли верх дома над "чайками".

Брайтон сумел уйти на перерыв при ничейном счете, но во втором тайме Челси все же взял свое. Жоржиньо с пенальти и Виллиан после передачи Каллума Хадсона-Одои принесли "синим" победу – 2:0.

Времени для празднования у команды Фрэнка Лампарда немного – уже в среду ее ожидает гостевой матч Лиги чемпионов против Лилля.

Челси – Брайтон 2:0

Голы: Жоржиньо, 50 (с пенальти), Виллиан, 76.

Челси: Кепа – Аспиликуэта, Кристенсен, Томори, Алонсо – Баркли (Ковачич, 68), Жоржиньо, Маунт – Педро (Хадсон-Одои, 63), Абрахам (Батшуайи, 84), Виллиан.

Брайтон: Райан – Уэбстер, Данк, Берн – Монтойя, Биссума (Бонг, 46), Стивенс, Альзате – Гросс, Муй (Коннолли, 65) – Маупай (Мюррей, 79).

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Предупреждения: Кристенсен, Алонсо – Маупай, Альзате, Уэбстер.

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Виллиан, ФК Челси, АПЛ, Новости футбола, Жоржиньо.
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