Атлетико 0:0 Реал: онлайн-трансляция матча (Видео)

Сегодня, 28 сентября, состоится центральный матч 7-го тура Ла Лиги 2019/20 Атлетико - Реал. Мадридское дерби пройдет на стадионе "Ванда Метрополитано", а стартовый свисток главного рефери матча Хосе Луиса Гонсалеса Гонсалеса прозвучит в 22:00 по киевскому времени.
В прямом эфире в Украине игру покажет телеканал "Футбол 2". "Телеграф Спорт" проведет текстовую трансляцию поединка. Кроме того, в этой статье будут доступны видео лучших моментов встречи.
Тектовая трансляция матча
Атлетико 0:0 Реал
17' - Бэйл пробил головой после подачи с левого фланга - выше ворот.
16' - Темп игры упал, игроки много фолят в центре поля.
10' - Бэйл пробил издали - мимо.
8' - Фелиш вышел один на один с Куртуа под острым углом и пробил - мяч полетел мимо ворот.
4' - Триппьер получил повреждение, защитник покинул пределы поля.
2' - Рамос выносит мяч после прострела Триппьера.
1' - Куртуа уже в игре, играет на выходе кипер Реала.
Матч начался!
Сегодня на "Ванда Метрополитано" ожидается аншлаг:
По итогам шести туров Сливочные возглавляют турнирную таблицу Примеры. Атлетико, набрав 13 очков, отстает от Королевского клуба на 1 пункт и занимает 4-е место. Барселона свой матч этого тура сегодня выиграла и приблизалась к Реалу на растояние одного очка.
Составы команд:
Атлетико: Облак, Триппьер, Савич, Хименес, Лоди, Коке, Сауль, Партей, Витоло, Коста, Фелиш.
Запасные: Адан, Льоренте, Фелипе, Лемар, Корреа, Ариас, Эррера.
[] ALINEACIÓN
¡Éste el ONCE para hoy!
¡Vamos, Atleti, vamos!
#AtletiRealMadrid
#AúpaAtleti pic.twitter.com/pVRpmI6TvI
— Atlético de Madrid (@Atleti) 28 сентября 2019 г.
Реал: Куртуа, Карвахаль, Варан, Рамос, Начо, Вальверде, Каземиро, Кроос, Бєйл, Бензема, Азар.
Запасные: Ареола, Милитан, Модрич, Родригес, Васкес, Йович, Винисиус.
¡Ya tenemos XI inicial para medirnos al @Atleti!#FIFA20 | @EASPORTSFIFA | #RMDerbi pic.twitter.com/wwlhhTH8XX
— Real Madrid C.F. (@realmadrid) 28 сентября 2019 г.
Футболисты Реала "пристреливаются" перед матчем:
¡En DIRECTO el calentamiento del equipo! #RMDerbi | #RMLiga https://t.co/bGDGUq75YU
— Real Madrid C.F. (@realmadrid) 28 сентября 2019 г.
Игроки Атлетико настроены решительно:
¡Ya calentamos!
¡Se acerca el momento!
¡Vamos, equipoooo!
#AtletiRealMadrid
#AúpaAtleti pic.twitter.com/uCvnlQzAMk
— Atlético de Madrid (@Atleti) 28 сентября 2019 г.
В 8-м туре Ла Лиги Реал примет неожиданного лидера первенства Гранаду, а Атлетико отправится в гости к Вальядолиду украинского вратаря Андрея Лунина.