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Суббота, 28.09.2019
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Атлетико 0:0 Реал: онлайн-трансляция матча (Видео)

Атлетико 0:0 Реал: онлайн-трансляция матча (Видео)
21:50 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: Твиттер

Новости спорта:Прямая онлайн-трансляция матча чемпионата Испании по футболу Атлетико - Реал.

Сегодня, 28 сентября, состоится центральный матч 7-го тура Ла Лиги 2019/20 Атлетико - Реал. Мадридское дерби пройдет на стадионе "Ванда Метрополитано", а стартовый свисток главного рефери матча  Хосе Луиса Гонсалеса Гонсалеса прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

В прямом эфире в Украине игру покажет телеканал "Футбол 2". "Телеграф Спорт" проведет текстовую трансляцию поединка. Кроме того, в этой статье будут доступны видео лучших моментов встречи.

Тектовая трансляция матча

Атлетико 0:0 Реал

17' - Бэйл пробил головой после подачи с левого фланга - выше ворот.

16' - Темп игры упал, игроки много фолят в центре поля.

10' - Бэйл пробил издали - мимо.

8' - Фелиш вышел один на один с Куртуа под острым углом и пробил - мяч полетел мимо ворот.

4' - Триппьер получил повреждение, защитник покинул пределы поля.

2' - Рамос выносит мяч после прострела Триппьера.

1' - Куртуа уже в игре, играет на выходе кипер Реала.

Матч начался!

Сегодня на "Ванда Метрополитано" ожидается аншлаг:

По итогам шести туров Сливочные возглавляют турнирную таблицу Примеры. Атлетико, набрав 13 очков, отстает от Королевского клуба на 1 пункт и занимает 4-е место. Барселона свой матч этого тура сегодня выиграла и приблизалась к Реалу на растояние одного очка.

Составы команд:

Атлетико: Облак, Триппьер, Савич, Хименес, Лоди, Коке, Сауль, Партей, Витоло, Коста, Фелиш.

Запасные: Адан, Льоренте, Фелипе, Лемар, Корреа, Ариас, Эррера.

Реал: Куртуа, Карвахаль, Варан, Рамос, Начо, Вальверде, Каземиро, Кроос, Бєйл, Бензема, Азар.

Запасные: Ареола, Милитан, Модрич, Родригес, Васкес, Йович, Винисиус.

Футболисты Реала "пристреливаются" перед матчем:

Игроки Атлетико настроены решительно:

Атлетико - Реал Мадрид: прогноз на центральный матч 7-тура Примеры

В 8-м туре Ла Лиги Реал примет неожиданного лидера первенства Гранаду, а Атлетико отправится в гости к Вальядолиду украинского вратаря Андрея Лунина.

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