Динамо - Днепр-1: видео онлайн-трансляция матча

Новости спорта:Прямая видео трансляция матча 9-го тура УПЛ Динамо - Днепр-1.

Сегодня, 29 сентября, в Киеве на НСК "Олимпийский" состоится центральный матч девятого тура украинской Премьер-лиги Динамо - Днепр-1. Рассудит встречу рефери Анатолий Абдула, а стартовый свисток прозвучит в 17:00 по киевскому времени. В прямом эфире в Украине игру покажет телеканал "2+2", в этой статье будет доступна видеотрансляция матча.

По итогам восьми туров киевляне медленно, но верно продолжают подыматься в турнирной таблице УПЛ. Так, после победы двух побед подряд над Мариуполем и Ворсклой в активе подопечных Михайличенко 14 очков (4-е место). В, свою очередь, с 11 баллами занимает 7-е место. В случае победы динамовцы подымутся на вторую позицию. Напомним, в УПЛ сверхуверенно лидирует Шахтер, который в девяти поединках набрал максимум очков.

Начало трансляции матча в 17:00.

Видеотрансляция матча от Football Hub:

Расширенная трансляция на Youtube-канале Динамо:

В следующем туре Динамо отправится в гости к Колосу , а Днепр-1 примет Горняков.