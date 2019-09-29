Динамо - Днепр-1: где и когда смотреть матч 9-го тура УПЛ

Новости спорта:Сегодня, 29 сентября, в центральном матче тура УПЛ сойдутся Динамо Киев и Днепр-1.

В последнее воскресенье сентября на стадионе НСК "Олимпийский" Динамо примет новичка элиты Днепр-1.

Встреча начнется в 17:00. Этот матч, безусловно, является центральной игрой 9-го тура украинского первенства. Посмотреть матч на ТВ можно будет на канале 2+2.

Помимо этого, за событиями данной игры можно будет следить на сайте Телеграф Спорт, который проведет для вас онлайн-трансляцию этого матча.

К слову, к этому матчу оба коллектива подходят в прекрасной форме: Динамо выиграло три матча подряд, а Днепр-1 два. Футболисты Динамо к этому матчу подходят очень серьезно, ведь их главный оппонент в чемпионате, Шахтер, обыграв Ворсклу, имеет 9 побед в 9 матчах. Поэтому, терять очки подопечным Михайличенко больше нельзя.

Ранее, официальный ютуб-канал киевлян выпустил промо-ролик посвященный этому матчу.