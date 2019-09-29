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Наставник Десны - о разгроме Мариуполя: Получили то, что заслужили

Наставник Десны - о разгроме Мариуполя: Получили то, что заслужили
19:22 Сегодня Телеграф football.ua Фото: Твиттер

Новости спорта:Главный тренер Десны Александр Рябоконь прокомментировал победу черниговского клуба над Мариуполем в девятом туре УПЛ.

Десна в девятом туре пожаловала в гости к Мариуполю и смогла добыть победу с разгромным счетом. Александр Рябоконь считает, что его команде многое удавалось.

"Серьезная победа при неплохой игре. Многое получалось и в командных действиях, и в индивидуальных. Получили то, что заслужили своей работой. Мы сегодня были организованны, быстры, мобильны и тактически строго придерживались канонов. Это и дало результат", — приводит слова Рябоконя официальный сайт Мариуполя.

К тому же, главный тренер Десны прошелся по персоналиям, заявив, что остался доволен игрой Хлебаса и Конопли.

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"Хлебас? Забил два мяча. Можно сказать — дежавю. Год назад здесь мы также забили четыре. И Хлебас с Филипповым забили по два гола. Можно сказать, сработал закон парности".

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"В самом начале сезона у меня был диалог с Коноплей. Мы его готовили именно на этот отрезок. Я говорил ему, что на старте он вряд ли будет играть, так как на позиции правого защитника играет сильный игрок, капитан команды. Но постепенно будем его подпускать".

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Чемпионат Украины, Футбол, УПЛ, ФК Десна, Новости футбола, ФК Мариуполь, Александр Рябоконь.
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