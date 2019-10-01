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Малиновский: В Италии люди похожи на наших больше, нежели на бельгийцев

Малиновский: В Италии люди похожи на наших больше, нежели на бельгийцев
11:37 Сегодня Телеграф Иксспорт Фото: Твиттер

Новости спорта:Руслан Малиновский сравнил итальянцев и украинцев.

Полузащитник Аталанты и сборной Украины Руслан Малиновский рассказал о том, с чем ему пришлось столкнуться во время переезда в Италию.

"Нужно учить итальянский язык. Хорошо, что клуб предоставляет учителя. Я с ним занимаюсь 2-3 раза каждую неделю. Также здесь другой менталитет и вообще понимание футбола", — приводит слова Малиновского Xsport.

"По менталитету в Италии легче. Люди здесь более открытые, более похожи на наших, чем бельгийцы".

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Руслан Малиновский перешел из Генка в Аталанту этим летом. Сумма трансфера составила 13,7 миллионов евро. В текущем сезоне футболист сыграл 6 матчей.

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ФК Шахтер, Лига Чемпионов, ФК Аталанта, Новости футбола, Руслан Малиновский.
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