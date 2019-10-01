Манчестер Сити - Динамо Загреб: онлайн-трансляция матча

Новости спорта:Прямая трансляция матча Лиги чемпионов между Манчестер Сити и Динамо Загреб.

Во вторник, 1 октября, в матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов встретятся английский "Манчестер Сити" и хорватское "Динамо" Загреб. Встреча пройдет в Манчестере на стадионе "Этихад".

МАНЧЕСТЕР СИТИ 0:0 ДИНАМО ЗАГРЕБ

5' - Родри (Манчестер Сити) получил травму, но, кажется, он сможет продолжить игру. Он крепкий парень.

3' - Травма. Родри (Манчестер Сити) просит помощи врачей жестами. Возможно, он получил серьезную травму.

22:00 Матч стартовал

Защитник Манчестер Сити Александр Зинченко не попал в заявку на матч команды с загребским Динамо во втором туре группового этапа Лиги чемпионов. Место украинца на левом фланге защиты занял Бенжамен Менди.

СОСТАВЫ

Манчестер Сити: Эдерсон Мораес • Канселу Жоау • Отаменди Николас • Фернандиньо • Менди Бенджамин • Сильва Давид • Родри Эрнандес • Де Брёйне Кевин • Марез Рияд • Агуэро Серхио • Силва Бернарду

: Ливакович Динамо ЗагребДоминик • Теофил-Катерин Кевин • Дилавер Эмир • Перич Дино • Стоянович Петар • Моро Никола • Адеми Ариян • Леовац Марин • Оршич Мислав • Петкович Бруно • Ольмо Дани

"Манчестер Сити" и "Динамо" ранее в еврокубковых турнирах не встречались.

В 1-м туре "Динамо" дома разгромило итальянскую "Аталанту", "Манчестер Сити" на выезде крупно победил донецкий "Шахтер".

Слова тренеров

Пеп Гвардиола, главный тренер Манчестер Сити:

"Если Фернандиньо чувствует себя здоровым, то может проводить по два матча за неделю. Когда в строю Джон Стоунз, то у нас есть альтернатива. Сейчас на этой позиции может сыграть и Родри.

Дани Ольмо прошел академию Барселоны, которая выпуская только хороших игроков. Для продолжения карьеры он выбрал Хорватию... Смотрится он очень хорошо, это один из лучших игроков последнего молодежного Евро. У него очень правильное отношение к своей работе".

Ненад Белица, главный тренер Динамо Загреб:

"Намерены сыграть хороший матч и показать свою лучшую игру, а также постараемся выиграть. Сразу после Русенборга я сказал, что просто участие нас не устраивает и мы хотим побеждать. Нам удалось победить в матче с Аталантой, будем стараться сделать это и в следующих матчах. Мы должны воспользоваться каждым шансом, который у нас будет, тогда мы сможем добиться чего-то. Деньги не выигрывают матчи, иначе в Лиге чемпионов каждый сезон был бы один и тот же победитель".