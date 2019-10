Манчестер Сити - Динамо Загреб: онлайн-трансляция матча

Во вторник, 1 октября, в матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов встретятся английский "Манчестер Сити" и хорватское "Динамо" Загреб. Встреча пройдет в Манчестере на стадионе "Этихад".

5' - Родри (Манчестер Сити) получил травму, но, кажется, он сможет продолжить игру. Он крепкий парень.

3' - Травма. Родри (Манчестер Сити) просит помощи врачей жестами. Возможно, он получил серьезную травму.

22:00 Матч стартовал

Защитник Манчестер Сити Александр Зинченко не попал в заявку на матч команды с загребским Динамо во втором туре группового этапа Лиги чемпионов. Место украинца на левом фланге защиты занял Бенжамен Менди.

СОСТАВЫ

Манчестер Сити: Эдерсон Мораес • Канселу Жоау • Отаменди Николас • Фернандиньо • Менди Бенджамин • Сильва Давид • Родри Эрнандес • Де Брёйне Кевин • Марез Рияд • Агуэро Серхио • Силва Бернарду

: Ливакович Динамо ЗагребДоминик • Теофил-Катерин Кевин • Дилавер Эмир • Перич Дино • Стоянович Петар • Моро Никола • Адеми Ариян • Леовац Марин • Оршич Мислав • Петкович Бруно • Ольмо Дани

Team news incoming!

Your ideal XI for tonight is...?

#ManCity #UCL pic.twitter.com/c82aegKF9e

— Manchester City (@ManCity) 1 октября 2019 г.