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Наставник Ливерпуля рассказал, когда Алисон сможет выйти на поле

Наставник Ливерпуля рассказал, когда Алисон сможет выйти на поле
17:35 Сегодня Телеграф championat.com Фото: Твиттер

Новости спорта:Немецкий специалист Юрген Клопп прокомментировал травму голкипера Ливерпуля Алисона Бекера.

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп рассказал о состоянии вратаря Алисона Бекера, продолжающего восстановление после травмы, из-за которой он не может выйти на поле с начала августа.

«Одно дело – это мнение Али, а другое – медицинского штаба. Они ведут себя осторожно. Нужно посмотреть, как всё будет складываться. Он выглядит здорово, но это была серьёзная травма, и мы не хотим рисковать.

Пока Алисон не тренировался с командой, и мы не уверены насчёт субботнего матча с «Лестером». Вероятно, ко встрече с «Манчестер Юнайтед» он будет готов на сто процентов», — приводит слова Клоппа Goal.com.

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Матч «Манчестер Юнайтед» – «Ливерпуль» состоится 20 октября на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере, начало – в 18:30.

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ФК Ливерпуль, Футбол, АПЛ, Юрген Клопп, Новости футбола, Алисон Бекер.
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