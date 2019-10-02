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Бывший президента Валенсии получил 2 года тюрьмы за кражу человека

Бывший президента Валенсии получил 2 года тюрьмы за кражу человека
21:12 Сегодня Телеграф championat.com Фото: Twitter

Новости спорта:Экс-президент Валенсии Хуан Солер получил 2 года тюрьмы за попытку похищения человека.

Суд приговорил бывшего президента «Валенсии» Хуана Баутисту Солера к двум годам лишения свободы, сообщает Football Espana.

По информации источника, экс-глава испанского клуба был признан виновным в попытке похищения Висенте Сориано, который занял пост президента Валенсии после него.

Солер возглавлял Валенсию с 2004 по 2008 год, после чего продал акции клуба Сориано. В ходе сделки Солер недополучил € 39 млн и в 2014 году разработал план похищения Сориано, чтобы заставить главу испанского клуба выплатить непогашенный долг.

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План был сорван, так как полиция заранее узнала о замысле похитителей, и все участники заговора были арестованы в апреле 2014 года.

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ФК Валенсия, Примера, Новости футбола, Хуан Солер.
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