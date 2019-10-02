Много моментов, но реализация подвела: Генк и Наполи сильнейшего не выявили

В матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов Наполи на выезде не сумело сломить Генк. Стоит отметить, что и в бельгийского клуба было достаточно моментов.
Генк - Наполи 0:0
Генк: Куке — Мехле, Куэста, Лукуми, Уронен — Берге, Грошовски — Ито, Хаджи (Хейнен, 90+2), Бонгонда (Пейнтсил, 89) — Самата
Наполи: Мерет — Ди Лоренцо, Манолас, Кулибали, Мариу Руи (Малькюи, 33) — Кальехон, Аллан, Эльмас (Мертенс, 58), Руис — Милик (Льоренте, 72), Лосано
Предупреждения: Ито — Милик, Руис
Матч более активно начали хозяева. Первый по настоящему опасный момент создали на 15-й минут гости. Серия ударов Наполи не увенчалась успехом. Сначала спас вратарь, затем удар пришелся в штангу, а Милик головой добил выше.
В следующие десять минут команды обменялись не опасными дальними ударами. А вот на 25-й минуте Милик вновь мог открывать счет, на этот раз его выстрел с метров пяти приняла на себя перекладина.
Под конец тайма команды держали активный темп. На 43-й минуте Наполи от пропущенного гола спас Мерет.
#GenkNapoli 0-0
#UCL
#ForzaNapoliSempre pic.twitter.com/GBpK6BBuL4
— Official SSC Napoli (@sscnapoli) October 2, 2019
Второй тайм не был таким богатым на моменты, как первый. Стоит отметить, что с выходом на поле бельгийца Мертенса гости заиграли активнее, но пара центральных защитников Генка Лукуми - Куэста выдала потрясающий матч.
Не помог гостям и выход фактурного Льоренте. Испанец растворился на поле, так и не получив за отведенное ему время момента для реализации. Самый опасный момент был у Янниса Хаджи, игрок Генка с метров 12-и пробивал по воротах, но его мощный выстрел прошелся выше ворот.
В следующем туре Генку предстоит сразится с Ливерпулем, а Наполи примет на своем поле Зальцбург.