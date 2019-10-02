Много моментов, но реализация подвела: Генк и Наполи сильнейшего не выявили

Новости спорта:Наполи допустило осечку в Бельгии, не обыграв в гостях Генк.

В матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов Наполи на выезде не сумело сломить Генк. Стоит отметить, что и в бельгийского клуба было достаточно моментов.

Генк - Наполи 0:0

Генк: Куке — Мехле, Куэста, Лукуми, Уронен — Берге, Грошовски — Ито, Хаджи (Хейнен, 90+2), Бонгонда (Пейнтсил, 89) — Самата

Наполи: Мерет — Ди Лоренцо, Манолас, Кулибали, Мариу Руи (Малькюи, 33) — Кальехон, Аллан, Эльмас (Мертенс, 58), Руис — Милик (Льоренте, 72), Лосано

Предупреждения: Ито — Милик, Руис

Матч более активно начали хозяева. Первый по настоящему опасный момент создали на 15-й минут гости. Серия ударов Наполи не увенчалась успехом. Сначала спас вратарь, затем удар пришелся в штангу, а Милик головой добил выше.

В следующие десять минут команды обменялись не опасными дальними ударами. А вот на 25-й минуте Милик вновь мог открывать счет, на этот раз его выстрел с метров пяти приняла на себя перекладина.

Под конец тайма команды держали активный темп. На 43-й минуте Наполи от пропущенного гола спас Мерет.

Второй тайм не был таким богатым на моменты, как первый. Стоит отметить, что с выходом на поле бельгийца Мертенса гости заиграли активнее, но пара центральных защитников Генка Лукуми - Куэста выдала потрясающий матч.

Не помог гостям и выход фактурного Льоренте. Испанец растворился на поле, так и не получив за отведенное ему время момента для реализации. Самый опасный момент был у Янниса Хаджи, игрок Генка с метров 12-и пробивал по воротах, но его мощный выстрел прошелся выше ворот.

В следующем туре Генку предстоит сразится с Ливерпулем, а Наполи примет на своем поле Зальцбург.