Забавный ляп и героический сейв от Рейны - в обзоре матча Дженоа - Милан (Видео)

Подопечные Марко Джампаоло прервали неудачную серию, удержав победу над "грифонами" (2:1).
Дженоа - Милан 1:2
Голы: Шене, 41 — Эрнандес, 51, Кессье, 57 (с пенальти)
Дженоа: Раду — Ромеро, Сапата, Кришито (Бираски, 11) — Радованович — Гильоне, Шене, Лерагер (Пандев, 88), Паяц — Куаме, Пинамонти (Фавилли, 73)
Милан: Рейна - Калабрия, Дуарте, Романьоли, Эрнандес — Кессье, Билья, Чалханоглу (Пакета, 46) — Сусо, Пьонтек (Леау, 46), Бонавентура (Конти, 81)
Предупреждения: Сапата, Лерагер, Шене, Ромеро — Калабрия, Билья, Пакета
Удаления: Сапонара, 45+2 (неспортивное поведение), Бираски, 56 (фол последней надежды) — Калабрия, 79 (повторное предупреждение), Кастильехо, 90+4 (неспортивное поведение)
На 90+3-й минуте Шене не реализовал пенальти (вратарь)