Забавный ляп и героический сейв от Рейны - в обзоре матча Дженоа - Милан (Видео)

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Воскресенье, 06.10.2019
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10:46 Сегодня Телеграф football.ua

Новости спорта:Смотреть видеообзор матча чемпионата Италии Дженоа - Милан.

Подопечные Марко Джампаоло прервали неудачную серию, удержав победу над "грифонами" (2:1).

Дженоа - Милан 1:2

Голы: Шене, 41 — Эрнандес, 51, Кессье, 57 (с пенальти)

Дженоа: Раду — Ромеро, Сапата, Кришито (Бираски, 11) — Радованович — Гильоне, Шене, Лерагер (Пандев, 88), Паяц — Куаме, Пинамонти (Фавилли, 73)

Милан: Рейна - Калабрия, Дуарте, Романьоли, Эрнандес — Кессье, Билья, Чалханоглу (Пакета, 46) — Сусо, Пьонтек (Леау, 46), Бонавентура (Конти, 81)

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Предупреждения: Сапата, Лерагер, Шене, Ромеро — Калабрия, Билья, Пакета

Удаления: Сапонара, 45+2 (неспортивное поведение), Бираски, 56 (фол последней надежды) — Калабрия, 79 (повторное предупреждение), Кастильехо, 90+4 (неспортивное поведение)

На 90+3-й минуте Шене не реализовал пенальти (вратарь)

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Серия А, Футбол, Видео, Новости футбола, Дженоа - Милан.
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