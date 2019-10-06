Врач-симулянт рассмешил болельщиков на матче УПЛ (Видео)

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11:01 Сегодня Телеграф football.ua Фото: Скриншот

Новости спорта:Персонал клуба пытался помочь своей команде одержать победу.

В одном из эпизодов поединка десятого тура чемпионата Украины между Львовом и Зарей случился весьма странный эпизод.

Один из игроков Львова после столкновения упал на газон и получал помощь от мед персонала клуба. К толпе подбежал игрок Зари Владислав Кочергин и немного подтолкнул одного из сотрудников ФК Львов.

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Этим человеком оказался Андрей Колосов — врач ФК Львов. Мужчина, которому через два месяца исполнится 60 лет, сначала оглянулся в сторону обидчика, произнес несколько слов в его адрес, а затем картинно упал на газон, симулируя удар.

Поединок между Львовом и Зарей завершился нулевой ничьей.

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ФК Заря, Футбол, Видео, Симуляция, Новости футбола, ФК Львов.
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