Барселона - Севилья: где смотреть главный матч 8-го тура Примеры

Новости спорта:Барселоны в восьмом туре чемпионата Испании по футболу сыграет против Севильи.

Сегодня, 6 октября, в рамках восьмого тура первенства Испании по футболу каталонская Барселона встретится с Севильей. Поединок пройдет на стадионе "Камп Ноу".

Барселона - Севилья

Воскресенье, 6 октября. Начало матча - 22:00.

Стадион - "Камп Ноу", Барселона. Прямая трансляция - Футбол 1. Главный арбитр - Матеу Лаос.

Барселона и Севилья имеют равное количество набранных очков по итогам семи туров Примеры - по 13. Та команда, которая победит в этом матче, сможет занять второе место в турнирной таблице чемпионата и приблизиться к Реалу на расстояние 2 очков.

В прошлом туре Примеры Барселона одержала первую гостевую победу в текущем сезоне, обыграв на выезде Хетафе (2:0).

Севилья же в минувшем туре чемпионата Испании на родном стадионе одолела одного из лидеров текущего сезона Примеры - Реал Сосьдад (3:2).

Бесспорным фаворитом поединка называют "блаугранас", что вполне логично. Средние коэффициенты букмекеров на этот матч следующие: победа Барселоны - 1.50, ничья - 4.85, победа Севильи - 6.40.

Конечно мало кто верит в то, что Севилья сможет взять очки в игре против команды Вальверде. Даже учитывая то, насколько неубедительно играет каталонский клуб в текущем сезоне, на "Камп Ноу" все же Барселоны играет по прежнему здорово и в этом убедились уже Бетис, Валенсия и Интер, которые были повержены на легендарной арене "сине-гранатовыми". Поэтому, вероятнее всего, конечно, Барселона выиграет, но при этом скорее всего Севильи удастся забить один гол как минимум.

Прогноз от Телеграф Спорт: Барселона - Севилья 3:1.

Ориентировочные составы:

Барселона: Тер Штеген - Семеду, Тодибо, Пике, Роберто - Артур, Бускетс, де Йонг - Месси, Гризманн, Суарес

Севилья: Вацлик - Навас, Диего Карлос, Кунде, Регилон - Банега, Фернандо, Хордан - Нолито, Окампос, де Йонг

В прямом эфире на ТВ матч можно посмотреть на канале Футбол 1. Начало поединка в 22:00 по киевскому времени.