Лидер Баварии всерьез рассматривает возможность своего ухода из клуба

Новости спорта:Томас Мюллер недоволен своим положением в команде.

По информации Bild, Томас Мюллер не хочет оставаться в Баварии, если его роль в команде не изменится.

30-летний футболист перестал считаться игроком основы. В последних пяти матчах Баварии во всех турнирах, он четырежды появлялся на поле со скамейки запасных, а в поединке против Тоттенхэма и вовсе не вышел на поле.

"Если возникнут проблемы с составом, он наверняка получит свои минуты на поле", — говорил в одном из недавних интервью главный тренер Баварии Нико Ковач.

На данный момент Мюллер не выражал свое недовольство на публике.

Томас всю свою карьеру провел в Баварии, сыграв 495 матчей и забив 186 голов. Действующий контракт игрока рассчитан до 2021 года.