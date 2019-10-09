Клуб Первой лиги Украины будет сотрудничать с бельгийским грандом

Новости спорта:Представители Андерлехта посетили базу украинской команды Рух.

Представители «Андерлехта» посетили базу украинской команды «Рух».

Спортивный директор «Руха» Владимир Лапицкий заявил пресс-службе клуба, что «Андерлехт» станет их клубом-побратимом.

«Открою небольшой секрет: за некоторыми нашим молодыми игроками будут следить. Все зависит от них самих.

В лице Олега Ящука мы нашли хорошего партнера – команду «Андерлехт». Думаю, это будет один из клубов-побратимов «Руха». Это большой бельгийский клуб с историей.

В будущем наши молодые тренеры будут иметь возможность поехать туда на стажировку. А когда заработает академия «Руха», то наши воспитанники будут ездить в Бельгию на турниры».