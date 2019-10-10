Нидерланды - Северная Ирландия: где смотреть матч отбора на Евро-2020

Новости спорта:Сборные Нидерландов и Северной Ирландии встретятся в рамках отбора на чемпионат Европы 2020.

В четверг, 10 октября, сборная Нидерландов сыграет против сборной Северной Ирландии в 7-м туре квалификации на Евро-2020. Поединок пройдет в Роттердаме.

Нидерланды — Северная Ирландия

Четверг, 10 октября. Начало матча - 21:45.

Стадион - "Де Куйп". Прямая трансляция - "Футбол 2". Главный арбитр - Бенуа Бастьен.

Претенденты на выход из группы С в финальную часть чемпионата Европы 2020 сборные Нидерландов и Северной Ирландии сыграют между собой. Кто-то будет удивлен, но именно сборная Северной Ирландии сейчас находится выше Нидерландов в турнирной таблице. У североирландцев в активе 12 очков после пяти сыгранных матчей, при этом, единственное поражение против сборной Германии.

У нидерландев в активе 9 очков, но при четырех сыгранных матчах и единственное поражение в пассиве также против сборной Германии.

Голландцы являются фаворитом в игре против Северной Ирландии. Причем, как считают букмекеры, то голландцы должны вообще вынести североирландев в одни ворота. Средние коэффициенты на этот матч следующие: сборная Нидерландов - 1.20, ничья - 7.30, победа сборной Северной Ирландии.

Посмотреть матч в прямом эфире на ТВ все желающие могут на канале Футбол 2. Начало поединка в 21:45 по киевскому времени.