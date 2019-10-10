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"Я разгневан": Бэйл оценил свои перспективы в Реале

"Я разгневан": Бэйл оценил свои перспективы в Реале
12:19 Сегодня Телеграф football.ua

Новости спорта:Вингер Реала заявил, что его переполняют эмоции во время матчей.

Нападающий сборной Уэльса и мадридского Реала Гарет Бэйл дал неоднозначное интервью, в котором признался, что в последнее время он выходит на футбольное поле в разгневанном состоянии.

Валлийский вингер не уточнил, с чем конкретно связаны его эмоции, однако на это может быть несколько причин.

Во-первых, появлялась информация, что Бэйл не чувствует поддержки со стороны тренерского штаба "сливочных", из-за чего он хочет сменить клубную прописку. Во-вторых, футболист может быть недоволен уровнем своих выступлений, так как в семи матчах текущего сезона он смог отличиться голом лишь дважды.

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"Я играю с большим количеством эмоций, и в это входит гнев, но я просто стараюсь играть в футбол, наслаждаться этим как можно больше и выкладываться на все 100 процентов", - приводит слова Бэйла The Independent.

Напомним, ранее Гарет Бэйл отказался держать символ Реала перед матчем с ПСЖ в Лиге чемпионов.

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ФК Реал, Футбол, Гарет Бэйл, Новости футбола.
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