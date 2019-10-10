Хавбек сборной Германии заявил, что несчастлив в Ювентусе

Новости спорта:Немецкий хавбек Эмре Джан крайне недоволен своим положением в туринском Ювентусе и намерен сменить клуб.

Полузащитник «Ювентуса» и сборной Германии Эмре Джан выразил недовольство количеством игрового времени в туринской команде в нынешнем сезоне.

«Прямо сейчас я несчастлив в «Ювентусе». Я не так много играю. В прошлом сезоне я выходил на поле гораздо чаще, особенно в важных матчах, и играл здорово. В этом же сезоне я пока не получил своего шанса, но думаю, что после возвращения в клуб у меня будет такая возможность.

Я очень благодарен Йоахиму Лёву, потому что он вызвал меня в сборную Германии, несмотря на то что я не так много играл в этом сезоне. Поэтому я просто счастлив вновь выйти на поле», — приводит слова Джана Football Italia.

Джан перешёл в «Ювентус» летом 2018 года на правах свободного агента. В нынешнем сезоне 25-летний хавбек провёл 3 матча в итальянской Серии А, не отметившись результативными действиями. Также Эмре не был включён в заявку бьянконери на Лигу чемпионов.